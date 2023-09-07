Подмосковье 07 сентября 2023, 12:58 ЦППК получила около 280 компенсационных автобусов от «Мострансавто» в августе фото : пресс-служба Правительства МО

Читать 360tv в

Компания «Мострансавто» поставила около 280 компенсационных автобусов ЦППК в августе. Транспорт работал на маршрутах в связи с изменениями в расписании пригородных поездов на фоне плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Для перевозки пассажиров компания «Мострансавто» направила автобусы большого, среднего и малого класса. Транспорт курсировал до окончания путевых работ и полного возобновления ж/д сообщения.

Реклама

Отмечается, что больше 160 автобусов предоставили для перевозок из-за корректировки графика движения пригородных поездов Савеловского направления.

Перед выходом на рейс транспортные средства проходили обязательное ТО, а с водителями проводили инструктажи. Для проезда на компенсационных автобусах пассажирам необходимо было предъявить проездные документы на соответствующие пригородные поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».