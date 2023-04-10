Подмосковье 10 апреля 2023, 15:36 ЦППК получила более 90 автобусов для работы на компенсационных маршрутах в марте Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» предоставила 94 автобуса по заказу ЦППК в марте. Транспортные средства работали на тех направлениях, где из-за ремонтов железной дороги отменили поезда.

Только на Савеловском направлении для перевозки пассажиров задействовали свыше 70 автобусов. Они работали ежедневно вплоть до окончания ремонтных работ и полного возобновления железнодорожного сообщения. Чтобы воспользоваться услугами транспортных средств, пассажирам нужно было предъявить билеты на пригородные поезда.

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Водители компенсационных автобусов прошли предварительный инструктаж. Им было поручено неукоснительно соблюдать расписание и схемы движения.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что автобусы от российских производителей начали поступать и в другие города Подмосковья.

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