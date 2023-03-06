Подмосковье 06 марта 2023, 11:16 ЦППК получила более 70 автобусов для работы на компенсационных маршрутах в феврале

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Компания «Мострансавто» предоставила более 70 машин по заказу ЦППК в феврале. Автобусы перевозили пассажиров, которые по тем или иным причинам не могли воспользоваться пригородными поездами.

Компенсационные маршруты были организованы в связи с ремонтами на железной дороге, из-за чего расписание поездов менялось. В перевозках были задействованы транспортные средства большого и среднего классов из разных филиалов «Мострансавто».

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На Савеловском направлении было задействовано самое большое количество автобусов — 60 единиц. На компенсационных маршрутах пассажирам нужно было предъявить проездные документы на пригородные поезда.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается большая программа обновления автобусного парка.

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