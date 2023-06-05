Подмосковье 05 июня 2023, 17:42 ЦППК подготовит почти 350 специалистов к запуску МЦД-3 и МЦД-4 АО «Центральная ППК»

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Учебный центр Центральной пригородной пассажирской компании подготовит почти 350 специалистов к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Первый поток из 161 работника локомотивных бригад уже завершил обучение, сообщили в минтрансе Московской области.

Курс продолжительностью 900 часов делится на теорию и практику. Также его разбили на общий и профессиональный модули. Занятия проводят очно.

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«Из 888 часов, которые занимает курс подготовки машиниста, 120 — практические занятия, остальное время отведено под теорию и прохождение внутренних и итоговых аттестаций. В среднем на подготовку машиниста уходит около 4,5 месяца, в зависимости от количества рабочих дней в месяце», — сообщил замначальника учебного центра Александр Ивахненко.

Второй поток работников состоит из 61 человека. Еще 73 машиниста электропоезда повысили квалификацию. К запуску новых диаметров это сделают более 50 специалистов.

Во время обучения студенты проходят тестирования и сдают экзамен по теории. После практики они составляют письменный отчет и сдать зачет. Потом учащегося допускают к итоговой аттестации.

Учебный центр ЦППК открыли в ноябре 2022 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3.

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