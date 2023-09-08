Подмосковье 08 сентября 2023, 18:25 ЦППК подготовит более 300 поездов к зимнему сезону АО "Центральная ППК"

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ЦППК начала подготовку поездов к осенне-зимнему периоду. Специалисты осмотрят около трех тысяч вагонов и проверят их состояние перед перевозкой пассажиров в холодную погоду.

Больше всего поездов осмотрят в депо Раменское — 64 состава, в депо Нахабино — 48 и депо Апрелевка — 47 составов. Всего комиссионный осмотр пройдут 276 поездов.

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Специалисты переведут на зимний режим вентиляционные и климатические установки, проверят исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, а также состояние уплотнителей всех дверей и окон. Помимо этого, для работников ЦППК проведут инструктажи по работе в тяжелых погодных условиях.

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