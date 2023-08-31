Подмосковье 31 августа 2023, 11:11 ЦППК подготовила локомотивные бригады и кассиров для работы на МЦД-4 Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Центральная пригородная пассажирская компания подготовила сотрудников к работе на МЦД-4. Обучение прошли 296 билетных кассиров и 220 сотрудников локомотивных бригад.

Подготовка прошла на базе учебного центра ЦППК и специализированных колледжей. В программу вошли теоретические и практические модули. Как рассказал генеральный директор компании Иван Конев, всех сотрудников будущего диаметра обучили по актуальным требованиям к качеству обслуживания пассажиров.

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«Большое внимание при подготовке уделялось выходу из нестандартных ситуаций, в том числе при эксплуатации составов. Повышение уровня сервиса в наших поездах и на станциях всегда было ключевым приоритетом компании, и мы значительно усилили работу в этом направлении в рамках подготовки к запуску третьего и четвертого диаметров», — сказал он.

После изучения теории сотрудники компании закрепляли знания при помощи специальных VR-тренажеров — симуляторов управления электропоездом. После этого они приступали к практике на реальных поездах.

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