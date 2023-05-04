Подмосковье 04 мая 2023, 18:47 ЦППК отвезет пассажиров Москвы и Подмосковья на майские фестивали и выставки ОА"Центральная ППК"

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Поезда Центральной пригородной пассажирской компании отвезут туристов на выставки и фестивали, которые проведут в Москве и области в мае. Об этом сообщили в минтрансе региона со ссылкой на ЦППК.

Составы смогут довезти пассажиров до филиала Государственного исторического музея в Туле. Там можно посмотреть комплекс наград Российской Империи и Царства Польского. Также на поездах ЦППК можно будет доехать до музея-заповедника «Куликово поле», который расскажет о тысячелетней истории сабли и подвигах князя Дмитрия Донского, музея космонавтики в Калуге и в Обнинске.

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Также на составах можно доехать на театральный фестиваль в Мелихове, который пройдет на территории музея-заповедника имени Чехова с 19 по 28 мая.

Также с 27 по 28 мая в подмосковной Балашихе на аэродроме Черное пройдет фестиваль для влюбленных в небо. До него также можно добраться поездами ЦППК.

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