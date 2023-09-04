Подмосковье 04 сентября 2023, 16:48 ЦППК откроет новые пересадки на Киевском направлении после запуска МЦД-4 Минтранс Подмосковья

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Для пассажиров Киевского направления откроют новые пересадки после запуска МЦД-4. В Центральной пассажирской компании заявили, что можно будет пересаживаться не только на МЦК на станции Кутузовской, но и на линии метро.

Пересадка откроется на Арбатско-Покровской линии на станции Поклонной, а также на Замоскворецкой — с Белорусского вокзала. Помимо этого, пассажиры смогут пересесть с Савеловской станции, Марьиной Рощи, Площади Трех вокзалов, Серпа и Молота, а также Нижегородской.

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Благодаря тарифам МЦД все эти пересадки будут бесплатными при использовании «Кошелька» карты «Тройка» или абонементов МЦД.

Помимо этого, перейти можно будет на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3, а также на шесть головных вокзалов Москвы: Белорусский, Савеловский, Ярославский, Казанский, Ленинградский и Курский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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