20 февраля 2024, 11:27
ЦППК обновит несколько ж/д станций в Подмосковье в 2024 году
Еще несколько подмосковных ж/д станций приведут к современному стандарту в этом году. Подробнее о планах по ремонту рассказали в ЦППК.
«Работы затронут шесть станций Москвы и Подмосковья, а также два пункта в Калужской и Тульской областях. Все это, от реконструкции платформ до установки малых архитектурных форм, направлено на приведение станций к единому стандарту, главная цель которого — сделать поездки для наших пассажиров еще удобнее», — рассказал исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.
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В Минтрансе Подмосковья уточнили, что в план этого года входят остановочные пункты Вохна и Казанское. Там полностью обновят платформы, откроют новые билетные кассы, сделают навесы. Пункт оборудуют колоннами экстренного вызова, громкоговорителем и динамическим табло. Появятся пандусы для инвалидов и новое освещение.
Позже начнется капитальный ремонт станций Гривно (Курское направление) и Малоярославец (Киевское направление). Здесь заменят плиты и блоки перекрытия, выложат брусчатку и линии безопасности, поставят урны и лавочки.
Обновить элементы навигации планируется также на платформах 88-й километр и Дедовск Казанского и Рижского направлений.
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