Подмосковье 04 апреля 2023, 22:34 ЦППК обновила более 60% поездов на маршрутах в сторону Голутвина АО "Центральная ППК"

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Более 60% поездов заменили на Казанском направлении в сторону Голутвина. Этим продолжает заниматься Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в рамках подготовки к запуску МЦД-3.

В апреле на маршруты вышли еще два электропоезда ЭП2Д производства Демиховского машиностроительного завода. За последние девять месяцев на этом направлении появились 20 новых составов.

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Поезда ЭП2Д имеют мягкие сиденья, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, Wi-Fi, дополнительные поручни и велокрепления. Для маломобильных граждан в составах предусмотрели откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Новый транспортный узез будет обслуживать дополнительный пассажиропоток 70 тысяч человек.

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