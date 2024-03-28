Подмосковье 28 марта 2024, 18:01 ЦППК назначит компенсационные автобусы по будням в апреле Медиасток.рф

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График движения пригородных поездов Савеловского направления скорректируют в апреле. На этом фоне ЦППК назначит компенсационные автобусы по будням.

Расписание автобусов сформируют, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Пассажиры смогут совершить поездки по проездным документам на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

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ЦППК напоминает, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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