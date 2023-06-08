Подмосковье 08 июня 2023, 03:20 Дополнительные рейсы электропоездов запустят в Подмосковье в предстоящие выходные АО "Центральная ППК"

Читать 360tv в

Центральная пригородная пассажирская компания внесла изменения в график движения электропоездов в День России 12 июня, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Также на Курском, Казанском и Павелецком направлениях МЖД в предстоящие выходные введут дополнительные экспрессы.

Пригородные поезда 10 и 11 июня будут курсировать по субботнему графику. В День России 12 июня электрички проследуют по расписанию воскресенья.

Реклама

Кроме того, в эти дни проследуют дополнительные экспрессы по маршрутам «Курский вокзал — Тула» и обратно и «Павелецкий вокзал — Узловая». На Казанском направлении запустят рейс «Рязань-1 — Казанский вокзал» 13 июня, отправление в 03:30 ночи по московскому времени.

Подробную информацию об изменениях в графике движения поездов можно узнать в приложении «Расписание и билеты ЦППК» или на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».