Подмосковье 15 мая 2023, 23:04 ЦППК назначит дополнительные остановки в дни авиафестиваля в Подмосковье АО «Центральная ППК»

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С 27 по 28 мая в Балашихе состоится фестиваль для любителей авиашоу и летной техники. До места можно добраться с Курского вокзала или станции Нижегородская. Специально посетителей мероприятия ЦППК назначит дополнительную остановку на станции Черное, на ней будут высаживать пассажиров восемь электропоездов из Москвы и обратно, сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на компанию.

В сторону Подмосковья пять электропоездов ЦППК Горьковского направления дополнительно остановятся на станции в 11:33, 13:21, 13:38, 16:36 и 17:06, а в три сторону столицы — в 10:15, 10:30 и 19:40.

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Фестиваль «Небо: теория и практика» состоится в регионе в шестой раз. Его зрителей ждут выступления лучших пилотажных групп малой авиации и программа для взрослых и детей.

Вход на площадку фестиваля находится в паре минут ходьбы от ж/д станции Черное.

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