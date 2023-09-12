Подмосковье 12 сентября 2023, 13:17 ЦППК назначила компенсационные автобусы в Подмосковье на сентябрь Минтранс Подмосковья

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График движения некоторых пригородных поездов скорректировали в Подмосковье в сентябре. На этом фоне ЦППК запустила компенсационные автобусы.

На Белорусском направлении 9 и 16 сентября будет ходить транспорт по следующему расписанию: от станции Кубинка с отправлением в 23:50 и прибытием к станции метро «Славянский бульвар» в 01:15, от станции метро «Славянский бульвар» с отправлением в 23:50 и прибытием к станции Кубинка в 00:30.

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От станции Одинцово 10 и 17 сентября автобусы будут отправляться в 01:50, от Белорусского вокзала — в 07:10, 10:15 и 10:50. От станции Голицыно автобусы будут отходить в 08:00 и 10:40, от станции Кубинка — в 06:30 и 11:20.

В 10:50 автобус отойдет от станции Бородино, а от автостанции Можайск — в 05:45, 09:49 и 11:05.

На Савеловском направлении компенсационные маршруты назначили с 11 по 15, с 18 по 22 и с 25 по 29 сентября.

Подробнее с расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте ЦППК.

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