Подмосковье 15 января 2024, 11:11 ЦППК назначила компенсационные автобусы на Белорусском и Савеловском направлениях в январе АО «Центральная ППК»

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График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях скорректируют в январе. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы.

Внимание пассажиров обращают на то, что расписание автобусов сформировано, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.

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Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

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