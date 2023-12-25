Подмосковье 25 декабря 2023, 17:13 ЦППК назначила дополнительные поезда в новогодние праздники АО «Центральная ППК»

Читать 360tv в

ЦППК и МЖД изменили расписание поездов в предпраздничные и праздничные дни. Так, 29 декабря транспорт будет перевозить пассажиров по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.

Во время новогодних праздников ЦППК назначит 161 дополнительный поезд, в том числе — дополнительные экспрессы.

Реклама

Компания просит пассажиров планировать поездки заранее и напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с жалобами, которые поступают на работу общественного транспорта от местных жителей. Он подчеркнул, что в системе должен быть наведен порядок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».