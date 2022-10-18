ЦППК начала ремонт четырех станций Казанского направления | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 12:47 ЦППК начала ремонт четырех станций Казанского направления

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В Подмосковье продолжается активная подготовка к запуску МЦД-3. Уже началось обновление на одном из самых популярных у пассажиров направлений во всем регионе — на Казанском. Там сейчас работают специалисты ЦППК. Они приступили к обновлению платформ Панки, Ухтомской, Сортировочной и Плющева.

На указанных платформах проводится капитальный ремонт. Там собираются полностью поменять все плиты перекрытий, обновить покрытие. Особенное внимание будет уделяться ограждениям и сходам. Для удобства пассажиров на каждой из платформ установят комфортабельные лавочки, на которых можно будет ожидать прибытия поезда. На этом работы не закончатся. Там обновят и навесы над автоматами с билетами, улучшат внешний вид фасадов касс.

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Затем специалисты начнут монтировать современное и эргономичное светодиодное освещение. Будет обновлена система оповещения, табло. Такие работы начались уже достаточно давно. Только за последние несколько месяцев на Казанском направлении обновили в том числе и поезда. Там запустили 10 новых составов, расширили число турникетов сразу на нескольких станциях.

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Ранее жители Подмосковья оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки исправить дефекты и пригласил генерального директора ЦППК Ивана Конева в совместную поездку на электричке, чтобы проверить состояние вагонов.