21 января 2024, 12:22
ЦППК начала обкатку нового состава «Иволга 4.0» в Подмосковье
Новейший состава «Иволга 4.0» проходит обкатку без пассажиров на участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино, сообщили в ЦППК. Сотрудники компании проверяют ключевые параметры работы электропоезда нового поколения.
«Иволга 4.0» — новейший электропоезд, оснащенный самыми передовыми технологиями. Он производится на Тверском вагоностроительном заводе специально для МЦД. От предыдущего состава он отличается обновленным интерьером, а также большим количеством дверей — теперь их по три в промежуточных вагонах.
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Генеральный директор ЦППК Иван Конев рассказал, что в ходе обкатки вагона тестируется функциональность основных параметров — плавности и бесшумности хода. Кроме того, проверяется работа противопожарных и тормозных систем, а также средств связи.
«Четвертая „Иволга“ является современным и удобным городским поездом. За счет увеличенного количества дверей он обеспечивает ускоренную высадку и посадку пассажиров», — добавил Иван Конев.
Новейшие вагоны оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов, а также столиками, на которых располагается беспроводная зарядка. Для комфорта пассажиров в новых составах установили системы климат-контроля и умное освещение. Кроме того, для удобства граждан разместили крепления для велосипедов и дополнительные зарядки для электросамокатов.
«Иволга» четвертого поколения выйдет на рейсы с пассажирами в самое ближайшее время.
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