Подмосковье 21 марта 2024, 10:15 ЦППК начала готовить вагоны поездов к лету Медиасток.рф

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Более 3,2 тысячи вагонов подготовит к лету компания ЦППК. Специалисты проверят 319 собственных и арендованных поездов на соответствие нормам комфорта и безопасности — от систем климат-контроля до противопожарного состояния и связи с машинистом.

Сейчас ЦППК эксплуатирует 259 собственных электропоездов и 26 рельсовых автобусов, а также 34 арендованных состава. Подготовка вагонов к лету завершится до 31 мая.

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Особое внимание уделят состоянию систем климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдению и связи пассажиров с локомотивной бригадой. Проверят освещение салонов и тамбуров.

Специалисты проведут тщательную диагностику механического и электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп. Оценят и внешний вид поездов, системы торможения и управления, а также общее противопожарное состояние.

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