Подмосковье 19 мая 2023, 12:09 ЦППК выпустила еще 12 поездов на маршруты в сторону Голутвина с начала года

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На маршруты в сторону Голутвина на Казанском направлении выпустили 22 поезда. Из них 12 — с начала этого года.

Как рассказали в ЦППК, компания обновляет подвижной состав к запуску МЦД-3. Так, два поезда выпустили на маршрут в мае, а всего по нему будут курсировать 22 электрички.

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По словам генерального директора компании Ивана Конева, обновление подвижного состава — это важная часть подготовки к запуску третьего диаметра. Он отметил, что на Казанском направлении ежемесячно путешествуют почти семь миллионов человек.

«На сегодня мы обновили парк поездов, которые ходят в сторону Голутвина, почти на 70%; новые ЭП2Д — это современные, удобные поезда, которые отвечают всем требованиям комфорта и качества», — добавил он.

Вагоны поездов оснащены эргономичными сидениями, поручнями для стоящих пассажиров, креплениями для велосипедов, а также USB-разъемами и системой обеспечения микроклимата. Для инвалидов предусмотрены аппарели и крепления для колясок, а также информационные таблички со шрифтом Брайля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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