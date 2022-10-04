Цокольный этаж детского сада начали строить в деревне Погорелки в Мытищах | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber Цокольный этаж детского сада начали строить в деревне Погорелки в Мытищах

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Продолжается строительство детского сада на 320 мест вблизи деревни Погорелки (округ Мытищи). Компания «Стройкомплекс» приступила к возведению цокольного этажа здания.

«На строительной площадке выполняются работы по армированию вертикальных конструкций технического подполья. Работы идут в графике. Сдать объект планируется в 2023 году», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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В трехэтажном здании разместятся 13 групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для игр и отдыха. Общая площадь здания составит 4,3 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы, будут выполнены работы по благоустройству.

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Детский сад строят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Еще один новый детсад построят к 2023 году в рабочем поселке Новоивановское и в Кубинке (округ Одинцово). Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие объекты должны строиться быстро и качественно.

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