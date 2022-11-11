11 ноября 2022, 14:52
Цоколь и фундамент больницы в Талдоме капитально отремонтируют
Ремонт в районной больнице Талдома продолжается. Рабочие демонтируют старые конструкции, ведут кровельные работы, обновляют цоколь и фундамент, в помещениях штукатурят стены. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что сейчас в регионе ремонтируют 31 объект здравоохранения. Это поликлиники, больницы и роддома.
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«На части объектов работы подходят к концу. Региональный технадзор контролирует все выполняемые работы», — добавил он.
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За ходом ремонта наблюдают специалисты ГБУ МО «УТНКР».
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