Подмосковье 11 ноября 2022, 14:52 Цоколь и фундамент больницы в Талдоме капитально отремонтируют

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Ремонт в районной больнице Талдома продолжается. Рабочие демонтируют старые конструкции, ведут кровельные работы, обновляют цоколь и фундамент, в помещениях штукатурят стены. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что сейчас в регионе ремонтируют 31 объект здравоохранения. Это поликлиники, больницы и роддома.

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«На части объектов работы подходят к концу. Региональный технадзор контролирует все выполняемые работы», — добавил он.

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За ходом ремонта наблюдают специалисты ГБУ МО «УТНКР».