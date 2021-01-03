О пробках можно забыть. Как поездки по Подмосковью стали быстрее с ЦКАД

В прошлом году в Московской области открылась большая часть Центральной кольцевой автодороги. Это помогло разгрузить другие дороги и сделать поездки быстрее. Например, по ЦКАД-3 жители и гости Подмосковья смогут добраться от Солнечногорска до Электростали за 1,5 часа — для этого больше не придется выезжать на МКАД и стоять в пробках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в прошлом году заработала большая часть ЦКАД. Речь идет о ЦКАД-1 на юго-западе, ЦКАД-3 на севере и северо-востоке, ️ЦКАД-4 на юго-востоке, ️ЦКАД-5 на западе и ЦКАД 3-5 на северо-западе.

«В следующем году останется открыть участок в 25 километров на ЦКАД-1 от М-2 „Крым“ до Калужского шоссе», — отметил глава региона.

Протяженность самого большого участка ЦКАД-3 составляет 105,9 километра. Он проходит по территории нескольких городских округов: Черноголовка, Щелково, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский и Ногинский. После его запуска время в пути между М-11 «Нева» и М-7 «Волга» сократилось в три раза.

Жители городских округов, через которые проходит ЦКАД-3, могут быстро попасть на ключевые трассы северного и юго-западного направления. Для этого даже не придется выезжать на МКАД.

«ЦКАД освобождает города и близлежащие населенные пункты от потока транзитного транспорта», — отметили в пресс-службе губернатора.

Там напомнили, что на самом большом участке разрешено разгоняться до 110 километров в час. При этом там действует система взимания платы по технологии «Свободный поток» без остановок на пунктах оплаты. Для водителей, у которых есть транспондеры T-pass, действуют скидки по принципу «дальше едешь — меньше платишь».

Ранее «360» составил инструкцию по ЦКАД-3 и рассказал, как работает система free-flow, в какую цену обойдется проезд и кому положены скидки.