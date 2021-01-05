ЦКАД-4 сократила путь от Ногинска до Домодедова до 80 минут

ЦКАД-4 проходит по территории городских округов Электросталь, Домодедово, Воскресенск, Богородский, Павловский Посад и Раменский. Протяженность этого участка составляет 96,5 километра.

«ЦКАД-4 начинается на пересечении с М7 „Волга“ на транспортной развязке №1. Конечная точка в районе транспортной развязки №7 на пересечении с автодорогой М4 „Дон“. Имеет четыре полосы движения. Встречные потоки разделены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Этот участок Центральной кольцевой автомобильной дороги разгружает радиальные выходы из Москвы и дорожную систему Подмосковья от фур и транзитного транспорта. Встречные потоки (по четыре в каждую сторону) новой трассы разделены. На дороге нет светофоров, перекрестков и наземных переходов. Заплатить за проезд можно бесконтактно по системе «Свободный поток»: при помощи транспондера или сканирования номера машины.

В пресс-службе губернатора региона отметили, что в течение суток по ЦКАД-4 проезжает 40,3 тысячи автомобилей.