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    05 января 2021, 15:58

    ЦКАД-4 сократила путь от Ногинска до Домодедова до 80 минут

    Андрей Иванов

    Путь от Ногинска до Домодедова по ЦКАД-4 займет всего один час 20 минут. По второму по протяженности участку Центральной кольцевой автомобильной дороги добраться от трассы М7 «Волга» до М4 «Дон» теперь можно меньше чем за час. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области в Instagram.

    ЦКАД-4 проходит по территории городских округов Электросталь, Домодедово, Воскресенск, Богородский, Павловский Посад и Раменский. Протяженность этого участка составляет 96,5 километра.

    «ЦКАД-4 начинается на пересечении с М7 „Волга“ на транспортной развязке №1. Конечная точка в районе транспортной развязки №7 на пересечении с автодорогой М4 „Дон“. Имеет четыре полосы движения. Встречные потоки разделены», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Этот участок Центральной кольцевой автомобильной дороги разгружает радиальные выходы из Москвы и дорожную систему Подмосковья от фур и транзитного транспорта. Встречные потоки (по четыре в каждую сторону) новой трассы разделены. На дороге нет светофоров, перекрестков и наземных переходов. Заплатить за проезд можно бесконтактно по системе «Свободный поток»: при помощи транспондера или сканирования номера машины.

    В пресс-службе губернатора региона отметили, что в течение суток по ЦКАД-4 проезжает 40,3 тысячи автомобилей.