Подмосковье 15 апреля 2024, 14:38 Цирковая студия из Истры стала лауреатом областного фестиваля талантов Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Образцовая цирковая студия «Антрэ» из Истры стала лауреатом 1-й степени областного фестиваля-конкурса «Талант без границ». Финал прошел во Дворце культуры имени Гагарина в Сергиевом Посаде.

Участники со всего Подмосковья представили более 90 хореографических, 78 вокальных и 15 цирковых номеров. Воспитанники студии «Антрэ» выступили с программой «Музыкальные жонглеры» в номинации «Оригинальный жанр». Жюри высоко оценило номер артистов из Истры.

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Коллектив работает на базе Рождественского дома культуры и хорошо известен за пределами городского округа. Участники студии не раз становились лауреатами и победителями различных конкурсов. В их репертуаре — номера с элементами акробатики, гимнастики и жонглирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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