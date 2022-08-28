Цирковая программа, мастер-классы и салют. Как отмечали День города в Щелкове

Праздник в честь Дня города прошел в городском парке. Гости мероприятия посетили выставку предприятий и выступления самых разных уличных артистов.

Центром притяжения для жителей и гостей праздника стала главная площадка в городском парке. Здесь чествовали горожан, которые трудятся в самых разных сферах деятельности. Их отметили наградами губернатора, московской областной думы, а также главы городского округа.

Валентине Козловой вручили знак «Почетного гражданина города».

«Мне, конечно, очень приятно. Я врач женский. Я работаю сорок с лишним лет. Мне очень приятно, что эти люди выразили мне это доверие, почет», — поделилась Валентина Козлова.

Щелково в последние годы активно развивается. Здесь открываются новые благоустроенные пространства, ремонтируются и строятся школы, детские сады. Сейчас это яркий и динамично растущий город, в котором живут неравнодушные и уверенные в завтрашнем дне люди.

Жителей Щелкова поздравил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Я поздравляю вас с этим праздником. Всех ребят, детей, родителей. Мы творим чудеса. Мы благоустраиваем все: центр, наши отдаленные территории, строим школы. Дальше мы сделаем значительно больше. Потому что мы вместе с вами одна команда», — обратился к горожанам глава округа.

Из центрального парка торжество переместилось на площадь Ленина. Здесь жителей по видеосвязи поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пожелав щелковцам процветания и благополучия.

На площади жителей и гостей округа ждала концертная программа с участием профессиональных артистов и множество поздравлений. Завершился праздник салютом.