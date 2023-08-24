Подмосковье 24 августа 2023, 06:00 Цикл собеседований с директорами школ по федеральным программам стартовал в Подмосковье Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

В институте развития образования АСОУ начались собеседования с директорами школ Московской области по готовности к введению обновленных ФГОС в предстоящем учебном году. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Участие в мероприятии принимают представители 59 муниципалитетов. Обновленные ФГОС определят четкие требования к предметным результатам по всем дисциплинам.

Реклама

По федеральным стандартам пишут учебники, методички, определяют, сколько времени нужно уделить предметам в школе, как проводить аттестации и какие будут задания на ГИА.

Собеседования завершатся 4 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».