06 марта 2023, 15:26
Цикл «Разговоров о важном» в школах Подмосковья посвятят году педагога и наставника
Темой недели «Разговоров о важном» в Подмосковье стал год педагога и наставника. Мероприятия направлены на популяризацию и повышение престижа профессии учителя. Об этом сообщили в Минобразовании региона.
Участие в «Разговорах о важном» принимают свыше миллиона школьников и студентов. Темы занятий посвящены культурно-значимым событиям в истории России.
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«Ребята с интересом принимают участие в беседах, в этот раз им рассказали о ценности семейных отношений, исторической памяти, преемственности поколений, взаимоуважении и взаимопомощи в семье», — отметили в министерстве.
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Наступивший год был объявлен годом педагога и наставника. Его миссия — поощрить учителей и распространить их опыт, а также улучшить качество школьных программ и привлечь к работе молодых специалистов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к сентябрю. Среди них - уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.
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