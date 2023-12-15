15 декабря 2023, 04:00
Цикл профориентационных занятий стартовал в колледжах и техникумах Подмосковья
В техникумах и колледжах Московской области начался цикл профориентационных занятий «Россия — мои горизонты». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
На первых лекциях по теме «Россия мощная» студенты узнали о профессиях в сфере энергетики, востребованных специалистах и важности отрасли.
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Занятия проводят с использованием разных интерактивных форм, в том числе информационного плана.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Студенты
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