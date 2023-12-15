Подмосковье 15 декабря 2023, 04:00 Цикл профориентационных занятий стартовал в колледжах и техникумах Подмосковья Министерство образования Московской области

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В техникумах и колледжах Московской области начался цикл профориентационных занятий «Россия — мои горизонты». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

На первых лекциях по теме «Россия мощная» студенты узнали о профессиях в сфере энергетики, востребованных специалистах и важности отрасли.

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Занятия проводят с использованием разных интерактивных форм, в том числе информационного плана.

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