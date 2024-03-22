Подмосковье 22 марта 2024, 16:14 Цикл предметных диагностических работ для учеников 10-х классов провели в Подмосковье Пресс-служба Минобразования МО

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Десятиклассники Подмосковья написали предметные региональные диагностические работы по разным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Около 2,5 тысячи человек написали срез по физике, более двух тысяч учащихся — по химии. Еще 2,6 тысячи десятиклассников справились с заданиями по биологии.

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На выполнение каждой работы, состоящей из 18 заданий, дали 100 минут. Учителя смогли проверить уровень предметной подготовки, чтобы спланировать дальнейшую работу с ребятами и вовремя устранить пробелы в знаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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