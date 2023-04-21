21 апреля 2023, 12:51
Цикл посвященных учителям онлайн-выставок начался в Ступине
Сотрудники муниципального архива Ступина организовали серию онлайн-выставок, которые посвятили учителям. Мероприятия проходят в рамках Года педагога и наставника, сообщили в Мингосуправления Московской области.
«Наша виртуальная выставка „Хороший учитель — это великая удача в судьбе любого человека“ позволит старшему поколению вспомнить тех учителей, которые были рядом на протяжении их школьной жизни, а для младшего поколения поможет окунуться в прошлое», — сообщила начальник архивного отдела Инна Акиньшина.
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Виртуальную выставку создали по архивным материалам. Среди них есть истории судеб первых и старейших учителей округа, воспоминания их учеников.
Посетить выставку можно на странице «Архивный отдел» на сайте администрации Ступина.
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