Подмосковье 21 апреля 2023, 12:51 Цикл посвященных учителям онлайн-выставок начался в Ступине Фото: муниципальный архив городского округа Ступино

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Сотрудники муниципального архива Ступина организовали серию онлайн-выставок, которые посвятили учителям. Мероприятия проходят в рамках Года педагога и наставника, сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Наша виртуальная выставка „Хороший учитель — это великая удача в судьбе любого человека“ позволит старшему поколению вспомнить тех учителей, которые были рядом на протяжении их школьной жизни, а для младшего поколения поможет окунуться в прошлое», — сообщила начальник архивного отдела Инна Акиньшина.

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Виртуальную выставку создали по архивным материалам. Среди них есть истории судеб первых и старейших учителей округа, воспоминания их учеников.

Посетить выставку можно на странице «Архивный отдел» на сайте администрации Ступина.

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