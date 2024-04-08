Подмосковье 08 апреля 2024, 15:38 Цикл мероприятий в рамках проекта «Диалоги с Героями» стартовал в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Серия мероприятий в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» проходит в Московской области. На занятиях юнармейцы и местные школьники получили возможность неформально пообщаться с Героями Российской Федерации, Советского Союза, Труда и кавалерами Ордена Мужества.

Проект возрождает традиции наставничества, в рамках которых взрослые передают свой жизненный опыт и знания детям, поднимая важные темы. Организацией встреч традиционно занимается Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в настоящее время «Юнармия» является самым многочисленным движением в Подмосковье. Оно включает 60 местных отделений и более 1,1 тысячи отрядов, в которых состоят почти 53 тысячи юнармейцев.

«Их отличает особая сплоченность, трепетное отношение к истории. Поэтому „Диалоги с героями“, где они встречаются и общаются с защитниками Родины, настоящими патриотами, особенно увлекают ребят», — рассказала Екатерина Швелидзе.

В рамках проекта дети уже встречались с Марией Юрьевной Водопьяновой, внучкой участника легендарной операции по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин», Героем Советского Союза летчиком Михаилом Водопьяновым, а также с космонавтом Еленой Владимировной Кондаковой и бывшей узницей немецкого концлагеря Марией Андреевной Поваровой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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