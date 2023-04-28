Подмосковье 28 апреля 2023, 11:18 Цикл лекций о новых тенденциях в образовании начался для педагогов в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Цикл педагогических интенсивов «Московская область: открытый путь лидерства в образовании» стартовал в Красногорске. Первое мероприятие посетили около тысячи педагогов из разных регионов России, еще пять тысяч подключились к онлайн-трансляции.

На открытии интенсива выступил министр образования Московской области Илья Бронштейн. Он представил новые подходы к созданию образовательных комплексов в Московской области.

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Участники мероприятия поделились эффективными управленческими практиками и личным опытом. В числе гостей первой лекции были педагоги из Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской областей и других регионов страны.

Второй день интенсива пройдет на площадках ведущих образовательных учреждений Подмосковья, где участники из других городов России смогут увидеть, как организован образовательный процесс.

С программой интенсивов можно ознакомиться на сайте.

Образовательные кластеры Подмосковья — уникальные площадки для развития талантов школьников. Это отметил губернатор Андрей Воробьев.