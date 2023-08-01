Подмосковье 01 августа 2023, 13:05 Цикл лекций о грудном вскармливании пройдет онлайн в Подмосковье в августе Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Читать 360tv в

Цикл лекций, посвященный Всемирной неделе грудного вскармливания, пройдет на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье». Их проведут с 1 по 7 августа.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, послушать лекции могут все желающие. На них расскажут о пользе и важности грудного вскармливания. По словам замглавы министерства Елены Зинатулиной, спикерами станут врачи региональных перинатальных центров и НИКИ детства.

Реклама

«Кроме того, врачи затронут тему правовых аспектов кормления грудью в общественных местах. Важно, что в ходе лекций родители смогут задать волнующие их вопросы и получить на них ответы от ведущих специалистов региона», — добавила она.

Присоединиться к лекциям можно на порталах «Детство» и «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».