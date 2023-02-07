Подмосковье 07 февраля 2023, 12:22 Цифровые защиты внедрили на 4 подстанциях Подмосковья

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Энергетики «Россетей» модернизировали системы релейной защиты и противоаварийной автоматики подстанций «Радищево», «Кедрово», «Осетр» и «Шибаново» в Московской области. Новое оборудование не требует постоянного техобслуживания и имеет встроенную функцию самодиагностики.

Всего энергетики установят в регионе восемь таких систем микропроцессорных защит. Во время монтажа оборудования потребителей не будут отключать от электроснабжения.

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По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, от работы подстанций зависит электроснабжение Солнечногорска, Богородского, Наро-Фоминска и Зарайска. В округах проживает более 450 тысяч человек.

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Все современное оборудование производят в России.

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