Подмосковье 09 января 2023, 17:07 Цифровые сервисы Подмосковья для строительного контроля внедрили 10 регионов России

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Цифровые практики Главгосстройнадзора Подмосковья внедрили 10 регионов России. Последним этим опытом воспользовался Приморский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приморский край заинтересовался внедрением цифровых паспортов объектов строительства. Они позволяют жителям получать доступ к объектам строительства при помощи дополненной реальности. Практика также снижает риски появления обманутых дольщиков.

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Цифровые паспорта в Подмосковье имеют шесть тысяч строительных объектов. Среди них также планируемые объекты, самострои и аварийные здания.

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«За четыре года использования практики цифровых паспортов в Московской области число обращений граждан снизилось на 40%, а количество объектов, соответствующих графику строительства, увеличилось на 30%. Также было выявлено больше четырех тысяч самостроев, половину из которых удалось легализовать», — рассказал глава Гласгосстройнадзора Артур Гарибян.

Всего Главгосстройнадзор представляет пять сервисов. Это «Онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре», «Цифровой инструмент для „самообследования“ бизнеса», «Цифровые паспорта объектов строительства и доступ к ним через AR (дополненная реальность)», «Невидимый» надзор», «Комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил все службы Подмосковья за бесперебойную работу в праздничные дни. Он рассказал, что их труд позволил заметно снизить число жалоб.