Цифровые решения в торговле Подмосковья показали на всероссийской выставке «Золотая осень» | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 19:38 Поделиться Telegram

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Viber Цифровые решения в торговле Подмосковья показали на всероссийской выставке «Золотая осень»

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На выставке «Золотая осень» впервые представили цифровые решения, которые задействуются в Подмосковье на областном рынке "О! Подворье". Стенд посетили, в том числе, председатель правительства России Михаил Мишустин, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и другие представители госорганов.

«Желающие смогли ознакомиться с концепцией внедрения цифровых технологий и увидеть уже действующие решения. Один из примеров — сервис „Подмосковный фермер“, который позволяет оформить доставку продуктов с рынка. Благодаря этому решаются сразу две задачи: покупатели получают свежую продукцию по доступным ценам, а фермерам помогают в реализации товаров», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Кроме того, на этом стенде представили автоматизированную систему выставления платежей за аренду торговых мест. В ней действует также контроль и в дальнейшем формируется аналитика. На торговых местах рынка размещен QR-код, при помощи которого потенциальные покупатели могут почерпнуть всю информацию о продавце и о товаре.

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Сейчас в Подмосковье также активно разрабатывается цифровая платформа, которая даст возможность наладить масштабные поставки продуктов питания от производителя в розничную торговлю, при этом перекупщики в процессе не будут участвовать.

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