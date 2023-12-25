Подмосковье 25 декабря 2023, 11:07 Цифровые проверки помогли устранить более 700 нарушений на автовокзалах Подмосковья с февраля Пресс-служба губернатора Московской области

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Контроль за состоянием автовокзалов в Московской области проводится с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Цифровой сервис помог выявить и устранить более 700 нарушений с февраля.

«Благодаря современным технологиям улучшается качество оказания услуг по перевозке жителей Подмосковья. С февраля 2023 года на цифровом контроле находятся 42 региональных автовокзала. Проверки проводятся ежедневно, все данные оперативно передаются через мобильное приложение в контролирующее ведомство», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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С помощью приложения «Проверки Подмосковья» проводится обследование автостанций по специальному чек-листу. Инспекторы отмечают, есть ли звуковое оповещение в зале ожидания и указатели маршрутов на перронах, чисто ли в зале, все ли оборудование работает, и так далее.

Далее информация автоматически передается в Минтранс Подмосковья. Если есть нарушение, автоматически создается задание на его устранение.

Информация предоставлена Мингосуправления Московской области.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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