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    25 августа 2022, 15:37

    Цифровые МФЦ впервые появились в библиотеках Егорьевска

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Первый цифровые МФЦ открыли на базе библиотек в Подмосковье. Они появились в Егорьевске. Это сделало получение госуслуг доступнее и быстрее. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

    Цифровые МФЦ впервые появились в библиотеках Егорьевска

    Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что сейчас жители Подмосковья могут получить уже 250 госуслуг онлайн.

    «Открытие смарт-центров в библиотеках позволяет сделать услуги в „цифре“ доступнее. Теперь у жителей Егорьевска будет еще один повод заглянуть в библиотеки — тем более всё находится рядом с домом, это очень удобно», — добавила она.

    Цифровые МФЦ впервые появились в библиотеках Егорьевска | Изображение 1

    Директор Подмосковного МФЦ Иван Кулаков подчеркнул, что центры предоставят доступ к региональным и федеральным услугам, а сотрудники центров помогут правильно заполнить заявления.

    Всего в Подмосковье действует 295 цифровых МФЦ. Каждый месяц в них получают свыше 70 тысяч услуг.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о серьезном потенциале IT-сферы Подмосковья. По его словам, регион старается активно развивать это направление.