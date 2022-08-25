Цифровые МФЦ впервые появились в библиотеках Егорьевска

Первый цифровые МФЦ открыли на базе библиотек в Подмосковье. Они появились в Егорьевске. Это сделало получение госуслуг доступнее и быстрее. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что сейчас жители Подмосковья могут получить уже 250 госуслуг онлайн.

«Открытие смарт-центров в библиотеках позволяет сделать услуги в „цифре“ доступнее. Теперь у жителей Егорьевска будет еще один повод заглянуть в библиотеки — тем более всё находится рядом с домом, это очень удобно», — добавила она.

Директор Подмосковного МФЦ Иван Кулаков подчеркнул, что центры предоставят доступ к региональным и федеральным услугам, а сотрудники центров помогут правильно заполнить заявления.

Всего в Подмосковье действует 295 цифровых МФЦ. Каждый месяц в них получают свыше 70 тысяч услуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о серьезном потенциале IT-сферы Подмосковья. По его словам, регион старается активно развивать это направление.