Цифровые МФЦ Подмосковья помогли оказать более 600 тысяч услуг за год

Свыше 600 тысяч государственных услуг оказали за год в цифровых МФЦ Подмосковья. Это смарт-центры внутри офисов «Мои документы».

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, проект «Цифровые МФЦ» в Подмосковье стартовал в 2018 году.

Смарт-центры уже стали популярными. Там заявители могут получить доступ к интернету и оформить нужную им услугу.

На сегодняшний день в цифровых зонах при МФЦ создали 609 мест для посетителей.

Сейчас открыто 370 цифровых зон, а в течение года будет доступно еще три Надежда Куртяник.

Она отметила, что в цифровых зонах работают сотрудники, которые могут проконсультировать и подсказать.

Цифровые МФЦ — удобные смарт-центры для получения государственных услуг. Они открыты на базе существующих МФЦ, а в некоторых городских округах занимают отдельные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.