Подмосковье 29 марта 2024, 23:13 Цифровые методы борьбы с поджигателями лесов применят в Клину Администрация Клин г.о.

Читать 360tv в

Согласно прогнозам синоптиков, лето в Подмосковье обещает быть жарким. Кроме того, апрель запомнится аномально теплой и сухой погодой, что, несмотря на снежную зиму, может вызвать раннее появление природных пожаров. В связи с прогнозами на рабочем совещании в Истре обсудили готовность к пожароопасному периоду 2024 года в семи муниципалитетах региона.

Под предводительством зампреда Московской области Романа Каратаева в мероприятии приняли участие представители Комитета лесного хозяйства Московской области, сотрудники «Мособлпожспаса», а также других ведомств Солнечногорского, Волоколамского, Истринского, Рузского, Одинцовского и Красногорского городских округов.

Реклама

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала о мерах, которые проводит администрация городского округа для подготовки к пожароопасному сезону 2024 года.

Среди них — меры по обследованию населенных пунктов, проведение наземного патрулирования территорий, проверка 755 пожарных гидрантов на водопроводных сетях и другие.

Общая группировка техники и персонала, которые могут быть задействованы для тушения лесных пожаров, согласно плану, составляет 70 единиц техники и 227 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».