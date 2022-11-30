Подмосковье 30 ноября 2022, 08:57 Цифровые аппараты для сдачи анализов появились в фельдшерских пунктах Истры

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Жители Истринского округа теперь могут сэкономить время и проверить свое здоровье рядом с домом. Два сельских фельдшерских пункта оснастили аппаратно-программными комплексами для сдачи анализов и проверки состояния пациента.

С помощью такого цифрового аппарата врач сможет померить давление, температуру, взять анализы и даже сделать ЭКГ. В небольшом чемоданчике есть все для того, чтобы провести первичную диспансеризацию пациента.

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«Большой комплекс исследований <…> укорачивает сроки проведения диспансеризации. Первый этап диспансеризации — очень важный этап, на котором проводятся скрининговые исследования. Дальше для подтверждения или опровержения этих диагнозов, для более глубокого исследования пациент приезжает на второй этап», — рассказала главный врач Истринской областной клинической больницы Наталья Шокова.

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Обычно, чтобы пройти первичную диспансеризацию нужно минимум двое суток, а провериться с помощью нового аппарата можно за полчаса. Если у пациента будут выявлены какие-то отклонения, ему дадут направление в поликлинику. И самое главное, что результаты исследований моментально окажутся в его электронной карте.

«Это цифровой аппарат. Что-то мы вводим вручную, что-то само передается в программу, и оно там фиксируется. И уже [в амбулаторной карте пациента] отображаются все его исследования, весь его осмотр», — рассказала фельдшер Наталья Матвеева.

Оснащение фельдшерских пунктов аппаратно-программными комплексами — пилотный проект правительства Московской области. В Истре такие чудо-чемоданчики вскоре могут появиться в каждом фельдшеско-акушерском пункте.

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