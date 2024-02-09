Подмосковье 09 февраля 2024, 11:14 Цифровую зону МФЦ открыли в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Цифровую зону МФЦ открыли в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Там можно получить порядка 200 электронных услуг федерального, регионального и муниципального уровней.

«Цифровизация плотнее входит в нашу жизнь, и у населения появляется запрос получить какую-либо услугу недалеко от дома. Такая потребность возникла и у жителей, проживающих на территории бывшего военного городка в Тимоново, ведь сейчас удаленность от основного офиса достаточно большая. Уверен, что новой пункт МФЦ будет востребован, особенно среди старшего поколения», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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Ранее на территории муниципалитета открыли еще две цифровые зоны: в Центральной библиотеке Солнечногорска и в культурно-досуговом центре «Метролог» в поселке Менделеево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал топ-10 цифровых решений в регионе.

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