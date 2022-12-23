Подмосковье 23 декабря 2022, 11:19 Цифровую услугу по бесплатному выделению земли расширили в Подмосковье Unsplash

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Еще две категории граждан получили возможность подать электронное заявление на бесплатное получение государственных земель в Подмосковье. Это жители, которые являются или были членами некоммерческих организаций, а также те, кто имеет в собственности земельный участок в границах садоводства или огородничества.

Оформить землю в собственность смогут члены некоммерческой организации, которая была создана жителями для ведения садоводства, дачного хозяйства или огородничества. Подать заявление можно даже в том случае, если организация уже прекратила свою деятельность.

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Также обратиться за услугой могут собственники, чьи земельные участки находятся в границах садоводства или огородничества.

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«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» — это услуга, доступная на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

«В Подмосковье оцифровано 39 земельных услуг. Из них к восьми подключен „Госключ“. Сформировать заявление и подписать документы можно не выходя из дома»,— отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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