Подмосковье 21 декабря 2022, 13:57 Цифровую услугу по бесплатному протезированию зубов улучшили в Подмосковье

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Форму заявки на бесплатное изготовление зубных протезов для льготных категорий граждан снабдили сервисом предпроверки. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги.

«Более 28 тысяч жителей Московской области подтвердили свое право на бесплатное протезирование зубов на „Госуслугах“ с начала года. Сервис предпроверки поможет лучше ориентироваться в собственных заявлениях и сократит количество отказов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Обратиться за услугой «Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию» могут ветераны труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и другие льготники Подмосковья. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале в течение семи рабочих дней. После этого нужно будет отнести документы в медицинскую организацию, чтобы заявителя включили в список лиц, имеющих право на бесплатное зубопротезирование.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году.

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