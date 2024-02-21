Подмосковье 21 февраля 2024, 09:47 Цифровую услугу для признания квартир непригодными к проживанию запустили в Подмосковье Unsplash

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Новая услуга для собственников жилья появилась на региональном портале госуслуг Подмосковья. Если квартира непригодна к проживанию, заявление для признания этого факта теперь можно подавать онлайн.

«Интерактивная форма в карточке услуги максимально проста и понятна. Перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически. За ходом рассмотрения онлайн-заявления можно следить в личном кабинете», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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В Мингосуправления Подмосковья уточнили, что если квартира не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, сильно повреждена или представляет опасность, ее могут признать непригодной для проживания. Собственник вправе подать заявление и дождаться решения по этому вопросу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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