Подмосковье 24 мая 2023, 13:10 Цифровую систему с доступом к электронной библиотеке и видеоурокам внедрят в школах Солнечногорска

Читать 360tv в

Цифровую систему «Моя школа» внедрят в образовательных учреждениях Солнечногорска к 1 сентября 2024 года. Педагоги и ученики получат доступ к видеоурокам, электронной библиотеке и другим функциям портала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении новой цифровой системы в школах.

Реклама

«Федеральная государственная образовательная система „Моя школа“ — это не только удобный инструмент для учебы, но и возможность выявления талантов у детей и повышения мастерства учителей. Это стратегическое направление, которое поможет детям получить качественное образование и хорошие перспективы в будущем», — сказал губернатор.

В системе «Моя школа» будут вести электронные журналы и дневники. Там же можно будет найти учебные пособия и видеоуроки для подготовки к ЕГЭ. С помощью чатов и видеозвонков родители всегда будут на связи с учителями. Кроме того, через портал можно будет подать заявление на зачисление в школу.

В Солнечногорске 18 образовательных учреждений поэтапно переведут со школьного портала на новую площадку «Моя школа». Удобство цифровых систем для обучения уже оценили родители и педагоги.

Так, Ложковская школа уже семь лет подключена к региональной информационной системе. Ее используют 1100 учеников, 965 родителей и 87 педагогов. В новом учебном году они опробуют работу с новым порталом «Моя школа». Педагогов обучат работе с сервисом на семинарах в конце мая.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».