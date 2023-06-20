Подмосковье 20 июня 2023, 11:43 Цифровую практику Подмосковья в сфере строительного надзора внедрили в Воронеже Главгосстройнадзор МО

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Сервис Главгосстройнадзора Подмосковья по расчету количества проверок объектов капитального строительства внедрили в Воронежской области. Программа позволяет застройщикам самостоятельно выбирать режим взаимодействия с ведомством.

Ранее сервис подмосковного Главгосстройнадзора «Онлайн-калькулятор расчета количества проверок объектов капитального строительства» уже был внедрен в Башкирии.

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Сейчас на платформе АСИ «Смартека» размещены восемь решений ведомства. Среди них «Цифровой инструмент для „самообследования“ бизнеса», «Невидимый» надзор» и другие.

На ПМЭФ зампред правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.