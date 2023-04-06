06 апреля 2023, 02:30
Цифровую панель мониторинга на базе системы Big Data внедрили в аэропорту Шереметьево
Компания «Шереметьево Хэндлинг» создала собственную цифровую панель мониторинга производственных показателей на базе системы Big Data. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
С помощью сервиса можно в реальном времени увидеть статус рейса, готовность техники, заполненность штатного расписания и отследить другие внутренние процессы. Применение панели позволит перейти от реагирования к принятию решений.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Аэропорт Шереметьево
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