Подмосковье 06 апреля 2023, 02:30 Цифровую панель мониторинга на базе системы Big Data внедрили в аэропорту Шереметьево Международный аэропорт Шереметьево

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Компания «Шереметьево Хэндлинг» создала собственную цифровую панель мониторинга производственных показателей на базе системы Big Data. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

С помощью сервиса можно в реальном времени увидеть статус рейса, готовность техники, заполненность штатного расписания и отследить другие внутренние процессы. Применение панели позволит перейти от реагирования к принятию решений.

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