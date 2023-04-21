Подмосковье 21 апреля 2023, 15:42 Цифровой стартап из Подмосковья вошел в топ-3 России Unsplash

Читать 360tv в

Призером конкурса «ПРОФ-IT.Инновация» в номинации «Стартап» стала государственная информационная система судебного делопроизводства Московской области (ГИС «ИССД»). Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

Финальную часть конкурса провели онлайн — здесь представили сильнейшие цифровые проекты, которые получили максимальные баллы на предыдущих этапах.

Реклама

«Мы представили разработку, которая оптимизирует работу юридических подразделений в Подмосковье. Новая информационная система упростит сбор, обработку и проверку материалов по судебным делам», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

ГИС «ИССД» переведет судебное делопроизводство в электронный вид. Участникам процесса станет гораздо проще находить нужную информацию, в том числе календарь заседаний, претензии и другие нюансы. К системе подключен чат-бот для специалистов, где можно получать уведомления по делам.

Сейчас система находится на стадии запуска в эксплуатацию. Разработчиком ГИС «ИССД» является ИТ-компания «МАКСИМУМ» — это подведомственное учреждение Министерства госуправления, IT и связи Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что «цифра» позволяет забыть о бумажной волоките.